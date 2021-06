Ghost of Tsushima ha ora più premi di Hades: è secondo solo a The Last of Us Parte II

Come segnalato all'interno del portale Game of the Year Tracker, Ghost of Tsushima è ora il secondo gioco più premiato del 2020. L'open world di Sucker Punch riesce così a superare anche l'acclamato Hades per numero di riconoscimenti ottenuti.

Come è possibile evincere scorrendo la classifica aggiornata, Ghost of Tsushima vanta ad oggi 65 premi GOTY, uno solo in più rispetto al roguelike di Supergiant Games. Ben distante rimane invece The Last of Us Parte II: il titolo Naughty Dog è del resto entrato nella storia del medium videoludico per essere diventato il primo videogioco a collezionare oltre 300 premi (attualmente sono 305). Per quanto impressionante, si tratta in ogni caso di un numero relativo considerando che di anno in anno vengono istituiti sempre più eventi e riconoscimenti annessi legati al mondo del gaming che negli anni passati semplicemente non esistevano. Si tratta in ogni caso di un traguardo estremamente importante, con Sony che può ora fregiarsi dei due titoli maggiormenti riconosciuti dello scorso anno.

Oltre che di critica, Ghost of Tsushima si è rivelato un grande successo anche a livello commerciale: Sony e Sucker Punch hanno ufficializzato le 6.5 milioni di copie vendute globalmente durante lo scorso marzo. Nella stessa occasione, il colosso nipponico ha annunciato l'arrivo di un film basato sul celebre open world ambientato nel Giappone feudale.