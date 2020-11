Ghost of Tsushima al prezzo più basso di sempre da GameStopZing per il Black Friday!

Nuove offerte da GameStopZing per il Black Friday e Ghost of Tsushima di Sony è indubbiamente uno dei protagonisti degli sconti di questo fine settimana. Il gioco di Sucker Punch è in vendita al prezzo più basso di sempre!

Alla fine del XIII secolo, l'impero mongolo ha distrutto intere nazioni durante la propria campagna di conquista dell'Oriente. L'Isola di Tsushima è l'ultimo baluardo rimasto tra il Giappone continentale e l'invasione di un'enorme flotta mongola condotta dallo spietato e scaltro generale Khotun Khan. Mentre l'isola è in preda all'inferno di fuoco scatenato dalla prima ondata dell'assalto dei Mongoli, il guerriero samurai Jin Sakai si erge come uno degli ultimi sopravvissuti del suo clan. È deciso a fare tutto il possibile per proteggere il suo popolo e riprendersi la sua terra natale, costi quel che costi. Deve abbandonare gli insegnamenti tradizionali che lo hanno forgiato come guerriero per intraprendere una nuova strada, il percorso del Fantasma, e affrontare una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima.

Ghost of Tsushima costa 48.74 euro invece di 74.98 euro, offerta valida fino al 30 novembre. Da GameStopZing è disponibile anche il bundle PS4 500GB con Ghost of Tsushima a 299,98 euro. Una bella occasione per recuperare un classico del catalogo PS4 al prezzo più basso mai visto!