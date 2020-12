Ghost of Tsushima: Prime 1 Studio svela la bellissima statua di Jin

Se avete amato alla follia Ghost of Tsushima e il suo protagonista, Jin Sakai, sappiate che grazie al lavoro di Prime 1 Studio potrete presto mettere le mani su una tanto bella quanto costosa statua del samurai.

La statua mostra il personaggio intento a guardare l'orizzonte con la katana spianata e con al fianco una delle volpi che ci accompagnano verso i collezionabili all'interno del gioco, il tutto su uno stand ricco di dettagli. Come potete vedere nella galleria d'immagini accompagnata al tweet d'annuncio del prodotto, sarà possibile per i futuri acquirenti modificare alcuni aspetti dell'oggetto e, ad esempio, decidere se far indossare o meno a Jin la maschera. Attualmente non si conosce il prezzo dell'oggetto e non è ancora possibile prenotarla, ma dando un'occhiata al negozio di Prime 1 Studio è difficile immaginare che il costo sia accessibile a tutti i fan di Ghost of Tsushima.

Va precisato che quella dedicata al titolo Sucker Punch non è l'unica statua a tema videoludico annunciata dall'azienda di recente. Osservando il video in apertura potete infatti ammirare la gran quantità di dettagli presente sulle statue di Geralt di Rivia (The Witcher 3: Wild Hunt), Aloy (Horizon Zero Dawn) e dei quattro protagonisti di Devil May Cry 5 Special Edition (Dante, Vergil, V e Nero).