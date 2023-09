Ghost of Tsushima: Product Manager di Playstation da Sucker Punch, cosa bolle in pentola?

Toshimasa Aoki, Product Manager di Playstation, ha pubblicato un particolare aggiornamento sul proprio profilo Twitter/X: una foto che lo ritrae in compagnia della statua di Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima. Una semplice condivisione o il segnale di imminenti novità?

La statua che compare nella foto è stata un regalo di Playstation a Sucker Punch in occasione della pubblicazione di Ghost of Tsushima Director's Cut. Nonostante nel post dell'autore non sia specificato, il dono in questione si trova all'interno dello studio di Sucker Punch, come si può evincere da questo tweet.

Ciò significa che la foto immortalata da Toshimasa Aoki è stata scattata proprio nello studio di Sucker Punch (anche gli sfondi coincidono) e tanto è bastato per intravedere segnali di possibili novità all'orizzonte, al di là di una semplice visita di cortesia.

Mentre viaggiano i rumor su un possibile State of Play di settembre, il post sui social ha già contribuito ad alimentare alcune ipotesi, la più accreditata delle quali è la possibilità che venga rivelato un Ghost of Tsushima 2. Niente, vieta, però, che ci possa essere un annuncio relativo alla data di uscita del film di Ghost of Tsushima.

Al momento, tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ragion per cui ci muoviamo ancora nell'impervio terreno della speculazione.