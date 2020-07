Ghost of Tsushima protagonista della nostra maratona su Twitch, domani alle 16

Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli su Ghost of Tsushima? Sappiate allora che domani l'esclusiva PlayStation 4 ad opera di Sucker Punch sarà il protagonista assoluto di una maratona sul canale Twitch di Everyeye.

L'appuntamento è fissato a domani, giovedì 16 luglio 2020, alle ore 16:00 per vedere il nostro Francesco Fossetti alle prese con il gioco fino alle ore 22:00. Durante questa maratona sarà possibile esplorare con maggiore attenzione le meccaniche di combattimento, ammirare i paesaggi e scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sulle numerose opzioni per la personalizzazione del protagonista.

Nel caso in cui domani non doveste avere impegni, vi ricordiamo che prima della maratona ci saranno anche altri appuntamenti sul nostro canale: dalle ore 10:00 ci sarà infatti la colazione in compagnia di Alessandro Bruni e a partire dalle ore 14:00 potrete vederci giocare con la versione PC di Halo 3, fresca di pubblicazione su Steam e Microsoft Store (gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass).

In attesa che inizi la maratona, vi invitiamo a dare un'occhiata alla recensione di Ghost of Tsushima scritta da Giuseppe Arace, il quale ha assegnato all'ultima esclusiva PlayStation 4 un più che discreto 7,5.