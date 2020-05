Ghost of Tsushima protagonista di uno State of Play questo giovedì

Curiosi di vedere nuovamente in azione Ghost of Tsushima prima del lancio fissato per il prossimo mese di luglio? Abbiamo una buona notizia per voi.

Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato che alle ore 22:00 di giovedì 14 maggio andrà in onda una nuova puntata di PlayStation State of Play interamente dedicato all'atteso gioco di Sucker Punch. La compagnia giapponese ha già anticipato che verranno mostrati ben 18 minuti di gameplay tratti dal gioco. Non sono previste, invece, novità su PlayStation 5.

Noi di Everyeye, ovviamente, non ci faremo trovare impreparati. I nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye per scoprire assieme a voi tutte le novità e commentare il video gameplay in diretta. Vi aspettiamo numerosi! Prima di salutarvi, ricordiamo che Ghost of Tsushima verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro il prossimo 17 luglio.