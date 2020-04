Ghost of Tsushima per PS4: l'articolo di OPM UK è basato su informazioni del 2018

Alla fine della scorsa settimana sono emersi numerosi dettagli su Ghost of Tsushima tratti da un coverage pubblicato sul nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK, a quanto pare però alcune informazioni riportate non sarebbero freschissime, risalendo al 2018.

La direzione della rivista ha ammesso l'accaduto su Twitter: "ci sono state segnalate inesattezze sulla Cover Story del numero di marzo e più recentemente sull'articolo pubblicato nel numero di maggio 2020. I due articoli dedicati a Ghost of Tsushima sono basati su interviste diffuse nel 2018 e su post e trailer pubblici del gioco. Entrambi i pezzi sono stati scritti senza un nuovo coinvolgimento da parte di Sucker Punch e Sony, ci scusiamo per la confusione creata."

Ghost of Tsushima è attualmente atteso per il 26 giugno 2020 su PS4 e PlayStation 4 PRO, non è chiaro se il gioco riuscirà a rispettare la data fissata o se verrà rimandato (come accaduto nel caso di The Last of Us 2) a causa dell'emergenza Coronavirus. Al momento Sony non si è pronunciata su eventuali rinvii, così come lo studio Sucker Punch, apparentemente al lavoro per chiudere il progetto entro le date previste per poter così andare in fase Gold e dare il via alla fase di distribuzione.