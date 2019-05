Ghost of Tsushima su PS4 entro un anno? PEGI su Amazon UK da il via ad alcune speculazioni

Se la nuova produzione di Kojima Production si è resa recentemente protagonista del dibattito videoludico grazie alla pubblicazione del nuovo trailer di Death Stranding, c'è un'altra esclusiva PS4 estremamente attesa dal pubblico: Ghost of Tsushima.

Sulla nuova creazione del team di Sucker Punch aleggia ancora una fitta nebbia di intrigante mistero: tra le informazioni ancora non condivise da Sony con il grande pubblico troviamo ad esempio la finestra di uscita del titolo. Un dettaglio notato da alcuni utenti sulla scheda dedicata a Ghost of Tsushima presente su Amazon UK ha tuttavia generato il diffondersi di alcune speculazioni che vorrebbero il gioco in uscita entro un anno.

L'utente Reddit "elderduddy370" ha infatti evidenziato come la boxart del gioco riportata sul portale britannico del noto colosso dell'e-commerce riporti un'indicazione relativa al pubblico di riferimento, con un logo indicante PEGI 16. Il fatto che, generalmente, la classificazione di un gioco richieda che il prodotto si trovi in uno stato di sviluppo piuttosto avanzato, il che ha portato a diffondersi speculazioni in merito ad un possibile esordio del gioco entro il periodo di un anno.



Come sottolineato da Playstation Lifestyle, un elemento interessante è che altri prodotti simili su Amazon UK sono attualmente privi di indicazioni relative ad un PEGI: tra questi, Cyberpunk 2077 o Final Fantasy 7 Remake. Allo stesso tempo, tuttavia, è opportuno sottolineare che l'elemento in questione potrebbe non risultare una base solida su cui sviluppare ipotesi in merito alla finestra di uscita del gioco: il dettaglio della box art potrebbe ad esempio essere provvisorio. Inoltre, la scheda dedicata a Ghost of Tsushima presente su Amazon Italia riporta attualmente sulla box art una classificazione differente, con PEGI 18.



In virtù di tali elementi, vi invitiamo, come di consueto, a ricordare che dettagli ufficiali in merito possono giungere solamente da Sony o Sucker Punch e che dunque, per saperne di più, non resta altro da fare che attendere pazientemente aggiornamenti. Nel frattempo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un video che riassume tutte le informazioni su Ghost of Tsushima.