Ghost of Tsushima per PS4 e PS5: quante missioni secondarie ci sono?

La struttura dell’open world di Ghost of Tsushima, basata su un sistema forse un po’ datato ma decisamente collaudato prevede la presenza di numerose missioni e attività secondarie che possono essere svolte da Jin Sakai tra una missione principale e l’altra, come nella più classica delle strutture di tipo free roaming.

All'interno di ciascuna delle tre differenti regioni che costituiscono l'isola di Tsushima invasa dall'esercito Mongolo potrete infatti trovare e svolgere una grande quantità di missioni secondarie, ciascuna delle quali vi ricompenserà con una certa quantità di risorse, un leggero aumento della Leggenda di Jin e con uno degli amuleti che potrete poi applicare alla vostra spada per ottenere bonus passivi in combattimento. Le missioni secondarie potranno inoltre essere scoperte e sbloccate in modi diversi: esplorando l’ambientazione di gioco, intrattenendovi in alcune brevi conversazioni con gli abitanti dei villaggi che attraverserete e con i profughi in fuga lungo le strade di Tsushima, oppure tramite uno sblocco automatico che avverrà in alcuni casi dopo il completamento di una missione principale in una determinata area di gioco.

Diverso è il caso delle missioni secondarie collegate allo sviluppo delle relazioni con i compagni di viaggio che aiuteranno il protagonista lungo la sua via di vendetta e redenzione, supportandolo anche sul campo per cercare di riconquistare le tre regioni dell’isola di Tsushima. Questi personaggi, che rispondono ai nomi di Sensei Ishikawa, Lady Masako Adachi, Yuna e Norio, possiedono ciascuno un certo numero di missioni secondarie da assegnare a Jin Sakai: le missioni legate ad uno stesso personaggio possiedono però tutte un filo conduttore ben definito, e se completate tutte seguendo l’ordine corretto permetteranno al giocatore di approfondire la conoscenza dell’universo narrativo di Ghost of Tsushima e scoprire le personalità dei diversi comprimari che fanno la loro comparsa anche all’interno della storia principale. È importante tuttavia notare che questo genere di missioni, tendenzialmente un po’ più approfondite e strutturate delle altre, fa comunque parte del conteggio totale delle missioni secondarie del gioco perché è così che vengono classificate all’interno del diario che il giocatore può consultare durante la partita. La stessa cosa accade anche con i sette racconti mitici (segnati con un’icona blu invece che grigia) che narrano le gesta di alcuni eroi di Tsushima, dei quali Jin Sakai riuscirà ad apprendere le abilità o recuperare armi e armature, in modo da diventare sempre più forte e resistente.

Fatte queste dovute premesse possiamo quindi andare a vedere qual è il numero complessivo delle missioni secondarie che è possibile svolgere durante l’avventura in Ghost of Tsushima, il quale ammonta quindi a ben 61 missioni secondarie - numero che include, come detto, le serie di missioni legate ai comprimari di Jin e i sette racconti mitici del gioco: completandole tutte, oltre ad ottenere i sopracitati bonus per il completamento, potrete anche sbloccare il trofeo chiamato Amico della Gente, che vi richiede di completare tutti i 61 Racconti di Tsushima. Completarle tutte vi richiederà sicuramente un po’ di pazienza e di dedizione, ma ne vale sicuramente la pena per sbloccare un trofeo d’oro, soprattutto considerando il fatto che alcune di esse sono molto stimolanti ed appassionanti, mentre le altre tendono a durare molto poco e quindi difficilmente annoiano, in attesa di scoprire quali nuove missioni secondarie attenderanno Jin Sakari all'interno della nuova isola di Iki che diventerà disponibile all'interno di Ghost of Tsushima Director's Cut.