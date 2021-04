Ghost of Tsushima per PS4 e PS5: nuovo prezzo offerta su Amazon

Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions è in offerta su Amazon.it in versione standard per PlayStation 4 (compatibile anche con PlayStation 5), una buona occasione per recuperare una delle esclusive PlayStation Studios più acclamate e vendute del 2020.

Ghost of Tsushima costa 39.99 euro su Amazon invece di 74.99 euro, con un risparmio del 47% (35 euro) sul prezzo di listino. L'avventura di Jin è stata accolta calorosamente da pubblico e critica, in poco più di sei mesi Ghost of Tsushima ha venduto 6.5 milioni di copie, inoltre da pochi giorni è stato annunciato il film di Ghost of Tsushima con la regia di Chad Stahelski, nome noto per aver diretto la saga di John Wick con Keanu Reeves: "Siamo entusiasti di lavorare con Chad e 87Eleven per portare sul grande schermo la storia di Jin Sakai. Ci piace lavorare con partner creativi, appassionati dei nostri videogiochi, assicurandoci di poter creare adattamenti capaci d'entusiasmare i nostri fan e conquistare nuovo pubblico."

Ghost of Tsushima funziona su PS5 e gira a 60fps sulla nuova console Sony, senza cali di sorta, il gioco è ottimizzato in ogni caso anche per PS4 e PS4 PRO dove può contare su un comparto tecnico di assoluto livello, girando senza particolari problematiche anche sulle console di vecchia generazione.