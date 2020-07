Ghost of Tsushima e PS5 nell'episodio 10 di Mastergame Play, tra gli ospiti anche il Fossa

E' da poco andato in onda il decimo ed ultimo episodio della stagione di Mastergame Play, la rubrica dedicata al mondo dei videogiochi di TgCom24. Nel corso della puntata sono stati trattati numerosi argomenti, alcuni dei quali commentati anche in compagnia del nostro Francesco Fossetti.

In questo episodio si è infatti parlato dello sviluppo dei videogiochi in tempi difficili come quelli dell'emergenza Covid-19, che non ha impedito alle software house di pubblicare titoli di successo come DOOM Eternal, Animal Crossing New Horizons e The Last of Us Parte 2. Ovviamente si è parlato anche di next-gen, ovvero di PlayStation 5 e Xbox Series X, e dei titoli in uscita prossimamente come l'esclusiva PS4 Ghost of Tsushima. A proposito del gioco Sucker Punch, nel video potete ascoltare anche una breve intervista a Brian Fleming, co-fondatore della software house. Tra gli altri ospiti della puntata ci sono anche Gianluca Fru e Alfredo Felco dei TheJackal, i quali hanno raccontato della loro passione per i videogames e della loro rivalità quando si tratta di affrontarsi pad alla mano.

A proposito del titolo Sucker Punch, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi è previsto per il prossimo venerdì 17 luglio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Non dimenticate inoltre che, se avete effettuato il preorder dell'edizione digitale, è ora possibile avviare il preload di Ghost of Tsushima direttamente sul PlayStation Store.

Se volete recuperare l'ultimo episodio della stagione di Mastergame Play, sappiate che potete farlo in qualsiasi momento sul sito ufficiale, dove potete trovare anche i precedenti episodi. Buona visione!