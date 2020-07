Ghost of Tsushima, già pubblicato l'aggiornamento 1.02

Come noto, Ghost of Tsushima avrà una day one patch da oltre 7 GB, nel weekend però Sucker Punch Productions ha pubblicato anche l'aggiornamento 1.02 da 500 MB, il quale porta il peso totale dell'update di lancio a 7,9 GB.

Questa seconda patch si occupa di risolvere bug e problemi tecnici legati alla localizzazione, il changelog è molto stringato e non riporta ulteriori dettagli se non appunto la correzione dei bug per quanto riguarda i sottotitoli in lingue non meglio specificate.

Il nuovo gioco degli autori di inFAMOUS sarà disponibile dal 17 luglio su PS4 e PlayStation 4 PRO, la recensione di Ghost of Tsushima arriva martedì 14 luglio alle 16:00 (ora italiana), pochi giorni prima del lancio. Lo studio ha pubblicato nel weekend due estratti della colonna sonora di Ghost of Tsushima, tra cui il tema di Jin, che potete ascoltare su SoundCloud e altre piattaforme digitali.

Recentemente Sucker Punch ha rinnovato il marchio inFAMOUS e sta assumendo nuovo personale per il prossimo progetto... che quest'ultimo possa essere proprio legato alla serie che tanto successo ha riscosso su PlayStation 3? E' presto per dirlo, al momento la compagnia è concentrata su Ghost of Tsushima mentre i piani per il futuro non sono ancora stati annunciati.