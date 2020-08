Ghost of Tsushima dietro le quinte: storia e Samurai nel commento del Director

Ghost of Tsushima è ormai disponibile su PlayStation 4 sa diverse settimane, ma sono molti i giocatori ancora immersi nel Giappone dipinto dagli sviluppatori di Sucker Punch.

Per raccontare la genesi e l'approccio adottato dalla software house nel dare vita all'avventura di Jin Sakai, Sony ha realizzato un interessante dietro le quinte del progetto. Di recente, il Canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia ne ha offerto un piccolo assaggio, tramite i filmati che trovate in calce e in apertura a questa news. I due video immortalano un'interessante tavola rotonda, che vede protagonisti tre personaggi d'eccezione. Oltre a Nate Fox, Direttore Creativo di Ghost of Tsushima, troviamo infatti Kazuto Hongo, Professore presso l'Istituto di Storiografia dell'Università di Tokyo, e Shuhei Yoshida, di Sony Interactive Entertainment.



In questi brevi estratti, viene discusso l'approccio adottato da Sucker Punch in merito a vari aspetti di Ghost of Tsushima. Da un lato, ad esempio, si citano le libertà che il team si è preso in termini di rappresentazione della storia dell'invasione mongola di Tsushima, mentre dall'altro si accenna anche ai valori tradizionali dei Samurai. Prima di lasciarvi alla visione dei due filmati, vi segnaliamo che entrambi contengono spoiler su alcune fasi avanzate dell'incedere di Ghost of Tsushima.