Ghost of Tsushima, rating Maturo dall'ESRB: 'atti di intensa violenza' nel gioco

I giocatori ansiosi di impugnare la katana nella nuova produzione Sucker Punch hanno potuto recentemente festeggiare l'ingresso di Ghost of Tsushima in fase Gold.

Contestualmente, giungono ora i dettagli sulla classificazione assegnata dall'ESRB (Entertainment Software Rating Board) all'opera degli autori di InFamous. Ghost of Tsushima è stato valutato dall'ente come "Mature", prodotto dunque adatta ad un pubblico adulto. Tra le motivazioni figura principalmente la presenza in-game di sequenze violente e combattimenti brutali, come possibile desumere dalla descrizione del prodotto offerta dallo stesso ESRB:

"Un action game in cui i giocatori vestono i panni di un samurai (Jin Sakai), in una missione di vendetta contro gli invasori mongoli nel Giappone del XIII secolo. I giocatori attraversano ambienti open-world, interagiscono con personaggi, completano missioni (ad esempio assassinii) e si infiltrano in roccaforti nemiche. I giocatori usano spade da samurai, dardi avvelenati, e archi e frecce per affrontare gli avversari in uno stile di combattimento meele. Alcuni attacchi causano smembramento e/o decapitazione del soldato nemico, spesso accompagno da ampi effetti legati a massicci spargimenti di sangue. I giocatori possono anche dedicarsi a uccisioni stealth (ad esempio accoltellamenti al collo, trapasso con spada), per eliminare silenziosamente i nemici. Le cut-scene includono atti di intensa violenza: un soldato dato alle fiamme e decapitato, civili legati e bruciati sul rogo, la testa di un uomo decapitato alzata e mostrata in direzione dello schermo. Il gioco inoltre mostra le natiche di un uomo mentre fa un bagno in una sorgente termale".



