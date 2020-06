Ghost of Tsushima: recensione online il 14 luglio, ci stiamo giocando!

Finalmente possiamo dirvelo: siamo in possesso di Ghost of Tsushima e il nostro Giuseppe Arace sta già giocando con la nuova attesissima esclusiva di Sony e Sucker Punch per PlayStation 4, in arrivo il 17 luglio.

Al tempo stesso annunciamo che il 14 luglio alle 16:00 andrà online la recensione del gioco, purtroppo per il momento non possiamo rivelare ulteriori dettagli sulla nostra esperienza, dunque per avere un parere approfondito vi basterà collegarvi su Everyeye.it nel giorno e orario indicato, aggiungete l'appuntamento al vostro calendario per essere sicuri di non mancare ed essere così tra i primi a leggere la recensione di Ghost of Tsushima.

In attesa del giorno fatidico vi ricordiamo che Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima intitolato La Tempesta Incombe inoltre vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato alla katama, alle armi e alle tecniche dei Samurai che Jin dovrà necessariamente padroneggiare nel corso della sua avventura nel Giappone Feudale.

Ricapitolando quindi: appuntamento a martedì 14 luglio alle 16:00 per la recensione di Ghost of Tsushima, non mancate, per sapere cosa ne pensiamo di uno dei giochi più caldi dell'estate 2020.