Ghost of Tsushima, recensioni in arrivo: annunciata la scadenza dell'embargo

L'universo dei Worldwide Studios di casa Sony si prepara alla pubblicazione di una nuova ed attesa esclusiva PlayStation 4: dopo l'esordio di The Last of Us Parte 2 a giugno, il mese di luglio sarà all'insegna di Ghost of Tsushima.

Il titolo ambientato ai tempi dell'invasione mongola dell'Isola di Tsushima si prepara infatti a farsi strada nella softeca della console ammiraglia Sony. Con la data di pubblicazione ormai fissata per il 17 luglio, si avvicina il momento di poter testare con mano l'avventura di Jin Sakai. Come da tradizione, ovviamente, le recensioni del gioco saranno disponibili con un certo anticipo rispetto all'esordio della produzione sul mercato. A svelare il momento preciso in cui avrà termine l'embargo fissato da Sony e Sucker Punch è OpenCritic. Il portale riferisce infatti che la critica sarà libera di pubblicare le proprie impressioni finali su Ghost of Tsushima in data 14 luglio, a partire dalle ore 7 AM PST, equivalenti alle ore 16:00 del fuso orario italiano.



Per ingannare le ultime settimane d'attesa, il team di sviluppo ha condiviso con il pubblico un'ampia selezione di dettagli sul combat system di Ghost of Tsushima e sulle arti che il giocatore dovrà affinare per padroneggiare la katana brandita dal protagonista. In vista della pubblicazione, ricordiamo che Ghost of Tsushima avrà una Day One Patch.