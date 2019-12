Ghost of Tsushima, un regalo da Sucker Punch: gratis un tema dinamico per PS4

Forse ispirati dall'approssimarsi della festività, dopo aver pubblicato una propria cartolina d'auguri natalizia gli sviluppatori di Sucker Punch hanno deciso di condividere con il pubblico anche un piccolo regalo di Natale anticipato!

Dall'account Twitter ufficiale dedicato a Ghost of Tsushima è infatti giunto il cinguettio che potete trovare in calce a questa news. Con il breve messaggio, la software house annuncia di aver reso disponibile in maniera completamente gratuita un tema dinamico per PlayStation 4. Un breve video allegato al Tweet mostra l'omaggio in azione: cosa ve ne pare? Se siete desiderosi di applicarlo alla vostra console, sappiate che il tema può essere riscattato gratis utilizzando un codice specifico per ogni area geografica. Per gli utenti europei, il codice è il seguente:

38BE-G6N8-L93A

Segnaliamo che l'iniziativa resterà attiva solamente per un periodo di tempo limitato: i giocatori interessati hanno tempo sino al 31 gennaio 2020 per riscattare il tema di Ghost of Tsushima tramite PlayStation Store.



In chiusura, ricordiamo infine che il gioco è atteso in esclusiva su PlayStation 4 nel corso dell'estate del prossimo anno. La data di pubblicazione precisa non è stata ancora confermata, ma Sucker Punch ha affermato che Ghost of Tsuhima rappresenta il progetto più ambizioso mai realizzato dalla software house.