Ghost of Tsushima: il regista del film l'ha giocato più volte

Tra le numerose personalità che hanno partecipato alla prima di Matrix Resurrections troviamo anche Chad Stahelski, ovvero il regista attualmente al lavoro sulla trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima. Intervistato da IGN USA, il regista ha parlato del film e di come si sta preparando per realizzarlo nel migliore dei modi.

Oltre ad aver confermato di aver giocato e completato l'avventura targata Sucker Punch più e più volte, Stahelski ha anche dichiarato di essere perfettamente consapevole di quello che succede solitamente con gli adattamenti cinematografici dei videogiochi. Proprio per tale motivo, il regista vuole prendersi tutto il tempo necessario e sta collaborando con gli sviluppatori per essere sicuro di inserire nel film tutto ciò che ha reso popolare il gioco in tutto il mondo.

Per quello che riguarda invece la scelta degli attori, pare che non vi sia ancora nulla di certo. L'intervistatore ha infatti chiesto al regista che il ruolo di Jin Sakai verrà occupato da Daisuke Tsuje, ovvero il doppiatore ufficiale del protagonista, ma a quanto pare non è detto che sia così. Sembra quindi che a prestare volto e voce a Jin Sakai potrebbe non essere il suo doppiatore inglese.

Per chi non sapesse quali sono i precedenti lavori del regista, Stahelski ha diretto tutti e tre i film di John Wick e si occuperà anche del quarto capitolo del frenetico film con protagonista Keanu Reeves.