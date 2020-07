Ghost of Tsushima ancora primo nel Regno Unito, la classifica completa

Per la seconda settimana di seguito Ghost of Tsushima è stato il gioco retail più venduto nel Regno Unito, nonostante un calo del 68% rispetto alla settimana di lancio. Un risultato comunque in linea con quello di Days Gone, la nuova IP Sony più venduta del 2019.

Paper Mario The Origami King scivola invece al quarto posto con un calo vendite pari al 64% su base settimanale. Riprende quota invece Animal Crossing New Horizons che torna in seconda posizione.

Classifica UK del 27 luglio

Ghost of Tsushima Animal Crossing New Horizons F1 2020 Paper Mario The Origami King Mario Kart 8 Deluxe The Last of Us Part 2 Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Forza Horizon 4 Ring Fit Adventure

Per il resto, la mancanza di nuovi giochi retail non permette grandi stravolgimenti in Top 10: il podio si chiude con F1 2020, in classifica trovano spazio anche Mario Kart 8 Deluxe, The Last Of Us Parte 2, Minecraft per Nintendo Switch, l'immortale GTA V, Forza Horizon 4 e Ring Fit Adventure.

Degno di nota il caso Forza Horizon 4, tornato popolare dopo l'annuncio di Microsoft legato alle volontà di ottimizzare il gioco per Xbox Series X con un update gratuito che verrà pubblicato il prossimo autunno.