Ghost of Tsushima ha riacceso l'interesse nei confronti dei giochi storici giapponesi?

Per un lungo periodo di tempo, i giochi basati sulla storia giapponese sono spariti dalle classifiche di vendita e, di conseguenza, dal mercato. Poi è arrivato Ghost of Tsushima

Il creatore di Tenchi, Takuma Endo, ha discusso nell'argomento nell'ambito di un'intervista concesso a Metro. Il game designer ha ricordato che ad un certo punto della storia videoludica "i grandi publisher hanno perso interesse nella pubblicazione di videogiochi basati sulla storia giapponese o con un setting nipponico". La tendenza, in ogni caso, sembra essere nuovamente mutata, e il merito sarebbe tutto di Ghost of Tsushima e del suo successo da oltre 6,5 milioni di copie vendute, che ha alimentato una modalità multiplayer gratis, un'espansione e una riedizione su PlayStation 5.

"E poi è arrivato Ghost of Tsushima, che ha provato esattamente il contrario, che c'è un mercato e che le persone sono interessate", ha spiegato Endo. "Ha avuto davvero un grande impatto sugli sviluppatori in Giappone, ha dimostrato loro che questa via è ancora percorribile. E ha anche dato loro l'ispirazione e il coraggio di pensare: 'Hey, forse possiamo nuovamente trattare questo argomento e ricominciare a creare giochi in questo ampio genere'".

Probabilmente, come ci ha insegnato la storia videoludica, in futuro vedremo altri titoli di questo genere pubblicati da altri publisher e sviluppatori. Lo sapete che i negozi della vera isola di Tsushima hanno cominciato a vendere gadget del gioco?