Ghost of Tsushima rimandato? I giocatori temono il rinvio per il gioco di Sucker Punch

Dopo l'annuncio del rinvio di The Last of Us 2 e Marvel's Iron-Man, entrambi previsti per il mese di maggio, sono in molti a temere che anche Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions possa subire la stessa sorte, sebbene al momento non ci siano segnali concreti in merito.

The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima sono apparentemente legati tra loro più di quanto si pensi, l'uscita ravvicinata dei due titoli (il primo previsto originariamente per il 29 maggio, il secondo in arrivo il 26 giugno) farebbe pensare alla volontà di Sony di lanciare rapidamente sul mercato le ultime due esclusive PlayStation di questa generazione chiudendo così idealmente il ciclo vitale di PS4.

Con il rinvio di The Last of Us 2 a data da destinarsi, lo scenario potrebbe cambiare anche per Ghost of Tsushima? Difficile dirlo, Sucker Punch non sembra essere particolarmente attiva sul fronte delle comunicazioni social e per ora nessun commento è arrivato da parte degli sviluppatori o del publisher.

Allo stato attuale Ghost of Tsushima resta previsto per il 26 giugno e non è escluso che possa effettivamente riuscire a vedere la luce secondo i tempi, se la situazione internazionale dovesse migliorare a maggio o inizio giugno mandare il gioco in gold, produrre le copie fisiche e iniziare la distribuzione potrebbe essere certamente più semplice rispetto ad oggi.

Lo scenario è comunque in continua evoluzione, specialmente negli Stati Uniti dove l'epidemia di Coronavirus ha iniziato a diffondersi con qualche settimana di ritardo rispetto ad Asia e Europa.