Ghost of Tsushima, rimosso il logo 'Only on PlayStation': versione PC in arrivo?

Con l'inizio delle offerte dell'Amazon Prime Day, Ghost of Tsushima, l'acclamato open world di Sucker Punch ambientato nel Giappone feudale, è stato riproposto a prezzo scontato sulle pagine del noto rivenditore online.

Come segnalato da alcuni utenti su reddit, tuttavia, la box art del gioco è stata aggiornata da Sony e presenta un'anomalia rispetto al passato. Come potete osservare cliccando su questo link, Ghost of Tsushima non presenta più sul fronte della custodia il bollino "Only on PlayStation" (quantomeno su Amazon USA), emblema di quelle produzioni esclusive per le piattaforme Sony.

Questo, inevitabilmente, ha fatto partire le speculazioni tra l'utenza. Potrebbe essere questo il segnale della volontà da parte di Sony di portare l'action-adventure di Sucker Punch su PC? Del resto, la compagnia nipponica ha specificato a chiare lettere di voler puntare maggiormente ad una maggiore diffusione dei propri prodotti su molteplici piattaforme di gioco, inclusi il PC e i dispositivi mobile.

C'è tuttavia da considerare che altri titoli attualmente disponibili soltanto su PlayStation non presentano il succitato bollino. Pensiamo ad esempio a Returnal di Housemarque, o anche a Ratchet & Clank Rift Apart, che è peraltro realizzato da Insomniac Games, una software house first party di Sony. Ci teniamo dunque a sottolineare come questo cambiamento non implichi necessariamente l'arrivo di Ghost of Tsushima su PC, anche alla luce del fatto che il logo non è attualmenet stato rimosso in tutte le regioni.