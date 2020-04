Ghost of Tsushima rinviato? Cambia la data di uscita sul PlayStation Store

Ghost of Tsushima potrebbe essere rinviato come accaduto a The Last of Us Parte 2? Al momento tutto tace da parte di Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch, tuttavia qualcosa sembra muoversi dietro le quinte.

Come segnalato da ResetERA, sul PlayStation Store canadese il gioco viene dato in uscita per il primo agosto e non più per il 26 giugno. Quasi certamente si tratta di una data placeholder, il primo agosto è un sabato ed è un giorno davvero inusuale per il lancio di un videogioco, in particolare se parliamo di un AAA così atteso dal grande pubblico.

Non è escluso che Ghost of Tsushima possa effettivamente essere rimandato, nelle scorse ore Amazon ha aggiornato la data di uscita di The Last of Us 2, secondo il sito di eCommerce il lancio del gioco è ora previsto per il 26 giugno, stesso giorno di lancio del titolo Sucker Punch. Appare improbabile (per non dire impossibile) che Sony voglia lanciare due blockbuster nello stesso giorno, l'ipotesi a questo punto è che TLOU2 possa aver preso lo slot di Ghost of Tsushima con quest'ultimo rimandato al mese di agosto.

Al momento però si tratta solamente di speculazioni, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher.