Ghost of Tsushima, Samurai e Giappone: il gioco risplende negli scatti di Cristiano Bonora

Sulle pagine di Everyeye si torna ancora una volta a conversare delle potenzialità e dei segreti della fotografia virtuale, in compagnia di un ospite d'eccezione.

Cristiano Bonora, spesso ospite della Redazione di Everyeye, ha infatti raggiunto il nostro Francesco Fossetti durante un ricco e interessante appuntamento in diretta. Trasmessa come di consueto sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye, la diretta ha avuto per protagonista assoluta l'ultima fatica di casa Sucker Punch. Il noto fotografo virtuale ha infatti realizzato una nuova galleria di scatti tematici interamente dedicata all'epopea di Jiin Sakai attraverso l'Isola di Tsushima.

Per discutere dell'universo di Ghost of Tsushima immortalato da Cristiano Bonora, l'artista ha presentato le proprie creazioni nel corso di una stimolante chiacchierata, protrattasi per circa un'ora. Nel caso in cui vi foste per persi la diretta dell'appuntamento, non disperate. Come di consueto, infatti, è possibile recuperare la replica integrale della live, così da approfondire i retroscena e la filosofia alla base della fotografia virtuale. Il filmato in questione è dunque disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che ovviamente sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Invitandovi a recuperare l'appuntamento d'eccezione, non ci resta a questo punto altro da fare che augurarvi una buona visione!