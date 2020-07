Ghost of Tsushima, macché samurai: Jin Sakai poteva essere un pirata o un moschettiere!

Dopo aver discusso dei tempi di caricamento di Ghost of Tsushima, gli autori di Sucker Punch hanno svelato un interessante retroscena sulle fasi iniziali dello sviluppo del loro action adventure a mondo aperto disponibile da oggi, 17 luglio, in esclusiva su PlayStation 4.

Per celebrare l'uscita del titolo, il co-fondatore della software house americana, Brian Fleming, ha pubblicato un approfondimento sulle pagine del PlayStation Blog per rivelare un dettaglio davvero importante: i concept originari di Ghost of Tsushima non prevedevano un setting legato al Giappone Feudale e ai samurai.

Stando a Fleming, infatti, "volevamo costruire una grande esperienza open world con intensi combattimenti corpo a corpo, ma inizialmente eravamo un po' incerti. Dovevamo ambientarlo in un mondo di Pirati? Oppure dovevamo rifarci alle vicende di Rob Roy o dei Tre Moschettieri? Abbiamo considerato tutti questi scenari, ma continuavamo a tornare al setting del Giappone Feudale e all'idea di dover raccontare la storia di un guerriero samurai. Poi un fatidico pomeriggio d'autunno siamo incappati in un resoconto storico sull'invasione Mongola di Tsushima nel 1274, e lì qualcosa è scattato e ha permesso al team di dare forma all'intera visione".

Sempre dalle colonne del PS Blog, il co-fondatore di Sucker Punch ammette che "abbiamo avuto molti problemi creativi. Volevamo raccontare la storia di uno dei pochi samurai sopravvissuti a quell'assalto Mongolo, ma quale storia avrebbe avuto questo personaggio? E quale sarebbe stato il suo avversario? Il mondo che stavamo costruendo non aveva tecnologia moderna, e quindi nessun cellurare per aiutarci a comunicare coi giocatori e nessun superpotere sfarzoso per creare degli spettacoli visivi. Ah, e ovviamente l'intero gioco sarebbe crollato se non fossimo riusciti a capire come far funzionare il combat system. Alla fine, penso che la chiave di volta del nostro progetto di sei anni sia stata la chiarezza della visione originale. A differenza di qualsiasi altro progetto a cui abbiamo lavorato in precedenza, la visione creativa di Ghost of Tsushima è rimasta pressoché invariata negli anni di sviluppo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima.