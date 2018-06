Ghost of Tsushima sarà più simile a Horizon Zero Dawn che a Bloodborne, a livello di sfida

Dopo il primo video gameplay mostrato durante la conferenza PlayStation E3 2018, Sucker Punch è tornata a parlare di Ghost of Tsushima e del sua grado di sfida, affermando che sotto questo punto di vista il gioco sarà più simile a Horizon Zero Dawn che a Bloodborne.

"Vogliamo renderlo godibile per un vasto pubblico e non solo per l'utenza più hardcore. Non sarà difficile al punto da renderlo accessibile solo ai giocatori che hanno platinato Bloodborbe. Per fare l'esempio di un gioco che si avvicina a Ghost of Tsushima in termini di difficoltà, possiamo parlare di Horizon Zero Dawn" spiega Nate Fox di Sucker Punch.

Come precisato dal co-founder della compagnia Chris Zimmerman, inoltre, Ghost of Tsushima avrà diversi livelli di difficoltà selezionabili, permettendo in ogni caso di scegliere il grado di sfida più adatto alle proprie esigenze. Ricordiamo che il titolo è atteso in esclusiva su PlayStation 4, anche se si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio.