Ghost of Tsushima: scenari ed eroi del Giappone Feudale negli artwork di Sucker Punch

Con un approfondito speciale pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, il Lead Concept Artist di Ghost of Tsushima, Ian Jun Wei Chiew, ha mostrato l'incredibile lavoro svolto dagli autori di Sucker Punch per ricreare il Giappone Feudale nella dimensione open world dell'esclusiva PS4.

Con l'ausilio di tantissimi bozzetti preparatori, render e disegni, l'autore a capo del team di artisti interno a Sucker Punch Productions ha ripercorso le tappe fondamentali del lungo percorso creativo e di sviluppo intrapreso per plasmare le ambientazioni e i personaggi di Ghost of Tsushima.

Wei Chiew spiega così di aver avuto la fortuna di lavorare a questo progetto sin dalle sue primissime fasi, e di aver così assistito alla maturazione del titolo partendo dal concept basato sullo scenario storico, artistico e autoriale del periodo Kamakura del Giappone Feudale. Come ribadito a più riprese dagli stessi ragazzi di Sucker Punch, il setting scelto dagli sviluppatori di Bellevue ha consentito loro di ricreare gli eventi più tumultuosi dell'era Kamakura e gli scenari più caratteristici del Giappone medievale nel microcosmo virtuale di Tsushima.

Tra le altre fonti d'ispirazione citate dall'artista di Sucker Punch, non potevano mancare i reperti museali, le foto scattate dai collaboratori della software house recatisi nel Sol Levante e, ovviamente, i film sui samurai, da qui la presenza della Kurosawa Mode in Ghost of Tsushima. Se volete fare un tuffo nel 1274 digitale ricreato da Sucker Punch, date un'occhiata agli artwork che trovate in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate.