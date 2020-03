Ghost of Tsushima, alla scoperta del Sol Levante: ecco il trailer in lingua giapponese!

Nel corso dell'ultimo State of Play, i vertici di Sony avevano promesso che Ghost of Tsushima si sarebbe fatto strada nel catalogo di PlayStation 4 nel corso dell'estate 2020.

Nel corso della giornata odierna, decisamente a sorpresa, il nuovo trailer del gioco ha confermato che il titolo in sviluppo presso gli studi di Sucker Punch approderà sul mercato il prossimo 26 giugno. A confermare la notizia è stato un intrigante nuovo trailer di Ghost of Tsushima, che ha aperto una piccola finestra sulla componente narrativa del gioco. Pubblicato in molteplici lingue, tra cui l'italiano, il filmato è disponibile anche in lingua giapponese. Vista l'ambientazione proposta dall'esclusiva PlayStation 4, può sicuramente risultare interessante dare uno sguardo anche a questa versione del trailer. Se siete incuriositi, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Il gioco di Sucker Punch vedrà i giocatori vestire i panni di Jin, misterioso samurai che nel corso delle proprie avventure arriverà progressivamente a divenire noto come uno "spettro". In attesa di scoprire quali saranno le implicazioni di questa trasformazione, segnaliamo che in seguito alla pubblicazione del trailer sono state diffuse alcune informazioni su altri due personaggi di Ghost of Tsushima: lo zio di Jin ed il pericoloso leader dell'armata mongola.