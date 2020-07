Ghost of Tsushima: scoperto il modo per giocare nei panni di Jin completamente nudo

Come avrete notato visitando una delle sorgenti termali di Ghost of Tsushima, utili ad aumentare il quantitativo massimo della salute del protagonista, gli sviluppatori hanno inserito all'interno del gioco anche un modello di Jin senza veli.

Qualcuno è riuscito a sfruttare un particolare glitch dell'esclusiva PlayStation 4 per utilizzare questa specifica versione del personaggio nel gioco e il risultato è davvero bizzarro. Come potete vedere dall'immagine qui sopra, all'attivazione del glitch il buon Jin Sakai viene privato di tutti i suoi abiti e non gli restano altro che katana, pugnale, arco e relativa faretra. Per abilitare questo glitch è necessario modificare alcuni file di salvataggio del gioco, dal momento che ottenere questo risultato richiede di far indossare al protagonista l'armatura equipaggiata nei primissimi minuti dell'avventura, ovvero la splendida Corazza dell'Invasione. Stando a quanto dichiarato dai modder, basta infatti modificare una singola voce del salvataggio per sbloccare tramite un editor di testo tutti gli oggetti e le armature presenti nel gioco, inclusa l'armatura iniziale.

In ogni caso vi invitiamo ad evitare di mettere in pratica queste modifiche e di limitarvi ad osservare le immagini e i video che circolano in rete, poiché azioni di questo tipo potrebbero persino portare ad un ban dell'account PSN.

