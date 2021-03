Ghost of Tsushima senza segreti alla GDC 2021: Fleming condurrà una sessione AMA

Se Ghost of Tsushima vi ha appassionato e avete voglia di saperne di più sul processo di creazione del gioco, allora fareste bene a tenervi liberi il prossimo 15 marzo: Brian Fleming, produttore e co-fondatore di Sucker Punch, terrà una sessione di domande e risposte interamente incentrata sul gioco nel corso della Games Developers Conference 2021.

La prossima settimana verrà offerta a tutti i fan dell'open world la possibilità di scoprire nuovi dettagli sul processo creativo che ha portato alla vita Jin Sakai e l'isola di Tsushima del 13° secolo. Durante la sessione AMA, Fleming risponderà alle domande degli utenti in merito al design della produzione, spiegando in che modo lo studio ha plasmato l'affascinante ambientazione e conducendo una lezione sulla leadership, un argomento che conosce molto bene dal momento che si trova in quest'industria da molti anni.

A causa dell'emergenza sanitaria, la Games Developer Conference 2021 si svolgerà interamente in formato digitale dal 15 al 19 marzo. L'AMA di Brian Fleming, nello specifico, si svolgerà a questo indirizzo a partire dalle ore 21:25 di lunedì 15 marzo. Nell'attesa, se non avete ancora giocato al titolo, potete informarvi al riguardo leggendo la nostra recensione di Ghost of Tsushima, esclusiva PlayStation attualmente disponibile all'acquisto su PS4 e PS5.