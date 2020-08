Ghost of Tsushima, un sequel multiplayer? Il Director non lo esclude

Disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dal mese di luglio, Ghost of Tsushima ha portato sul mercato videoludico i frutti dello sforzo produttivo condotto da Sucker Punch nel corso degli ultimi anni.

Il team di sviluppo, dopo essersi dedicato alla serie inFamous, ha scelto di cimentarsi con una proprietà intellettuale inedita, con l'obiettivo di calare i videogiocatori nel Giappone dei Samurai, ai tempi dell'invasione mongola del Sol Levante. Prendendo spunto dagli eventi storici che hanno effettivamente coinvolto secoli fa l'Isola di Tsushima, Sucker Punch ha sfruttato la propria libertà creativa per imbastire la storia di Jin Sakai. Giovane Samurai, quest'ultimo è costretto ad abbandonare progressivamente i valori tradizionali della classe guerriera per far fronte alla minaccia rappresentata dagli invasori in Ghost of Tushima.



I giocatori rimasti conquistati dal Giappone messo in scena dal team Sony sono molti, come dimostrato dagli innumerevoli scatti realizzati con la modalità fotografica di Ghost of Tsushima. Non sorprende dunque che Sucker Punch non escluda la volontà di riproporre l'IP nel prossimo futuro, con un sequel. A quanto pare, nessuna opzione è stata per ora scartata, nemmeno quella di creare un'esperienza multiplayer. Interrogato su tale eventualità, il Director ha infatti commentato con queste parole: "Siamo sempre stati concentrati sul raccontare la storia della trasformazione di Jin. Di conseguenza, si è trattato di un'esperienza single-player. Ma chi lo sa cosa ha in serbo il futuro?".



Cosa ne pensate, sareste curiosi di poter vedere i risultati di un simile approccio?