Ghost of Tsushima: anche un set da sakè nel press kit ufficiale

A distanza di poche ore dal debutto ufficiale di Ghost of Tsushsima, Sony PlayStation ha inviato ad alcuni influencer in giro per il mondo un particolare press kit perfettamente in tema con il titolo Sucker Punch.

A mostrarci il contenuto della confezione è stato ancora una volta GameRiot tramite il suo account ufficiale Twitter, che con un filmato e alcune foto ha permesso a tutti i suoi follower di ammirare la scatola di legno contenente una bottiglia di sakè ed una tazzina per degustarlo. Ad accompagnare i due oggetti troviamo anche due splendidi poster in bianco e nero con l'aggiunta di alcune foglie di colore rosso. Insomma, proprio come il set da tè di The last of Us Parte 2, Sony si è ancora una volta impegnata nel creare un press kit in perfetto abbinamento con il gioco da promuovere.

Prima di lasciarvi al materiale pubblicato da GameRiot sul suo Twitter, vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. A questo proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla recensione di Ghost of Tsushima a cura di Giuseppe Arace, che ha assegnato al titolo Sucker Punch un 7,5.

Avete già visto le creazioni dei PlayStation Worldwide Studios per accogliere Ghost of Tsushima?