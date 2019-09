Ghost of Tsushima, Shuhei Yoshida ci ha giocato: 'sopraffatto' dalla qualità grafica

Presentato al pubblico in occasione della Paris Games Week del 2017, l'attesissimo Ghost of Tsushima è attualmente privo di una data di pubblicazione precisa.

Sulla produzione è tuttavia tornato recentemente ad esprimersi Shuhei Yoshida, Presidente dei Worldwide Studios di casa Sony. Nell'ambito di una corposa intervista concessa al magazine nipponico Famitsu, quest'ultimo ha infatti offerto anche alcune sintetiche considerazioni sul gioco. Secondo quanto riportato dalla traduzione offerta dal portale theplaystationbrahs, Yoshida ha in particolare evidenziato la qualità estetica del gioco: "Anche Ghost of Tsushima è grandioso. Sono sopraffatto dalla grafica. Quando lo gioco, è talmente bello che le mie mani si fermano". Inoltre, il Presidente dei Worldwide Studios ha evidenziato come nel gioco siano presenti molte scene che rendono il paesaggio giapponese ancora più bello.



Nel corso del luglio di quest'anno il team di Sucker Punch ricercava nuovo personale per accelerare il processo di sviluppo del gioco, la cui pubblicazione resta ad oggi attesa in esclusiva su PlayStation 4. In seguito all'annuncio della presenza di Ghost of Tsushima al Tokyo Game Show, la community aveva sperato nella possibile diffusione di materiale inedito legato alla nuova IP di Sucker Punch. Eventualità purtroppo smentita dalla stessa software house a pochi giorni di distanza dall'apertura dei cancelli della fiera nipponica.