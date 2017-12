Ghost of Tsushima, Shuhei Yoshida parla del nuovo gioco di Sucker Punch

Sebbene non sia apparso in conferenza,è comunque presente alla PlayStation Experience e un panel dedicato al gioco è previsto per sabato notte. Nell'attesa,ha parlato dell'attesissimo titolo di

Il presidente di Sony Interactive Worldwide Studios fa sapere di aver giocato spesso a Ghost of Tsushima negli ultimi due anni, il titolo si presenta come il più grande e più ambisioso mai prodotto da Sucker Punch, superando per dimensione anche il vastissimo inFAMOUS Second Son.

Le sessioni di combattimento sono già funzionanti e mostrano un buon feeling, nonostante lo sviluppo non sia in una fase particolarmente avanzata. Yoshida racconta poi un curioso aneddoto: Ghost of Tsushima ha rischiato più volte di essere "leakato" in anticipo a causa di alcuni articoli su Sucker Punch apparsi in vari quotidiani locali, tuttavia la cosa non è avvenuta e i lavori sono stati portati avanti in gran segreto.

Ghost of Tsushima è ancora privo di una finestra di lancio, restiamo in attesa di ulteriori dettagli dalla PlayStation Experience 2017.