Ghost of Tsushima si mostra per la prima volta in azione in un lungo video gameplay!

Non solo The Last of Us Part 2, durante la conferenza di Sony abbiamo avuto modo di vedere in azione per la prima volta anche Ghost of Tsushima.

Il titolo di Sucker Punch si è mostrato in un lungo video gameplay, messo in risalto da una veste grafica indubbiamente di prim'ordine. Viene offerta una panoramica dell'ambientazione, degli spostamenti a cavallo e soprattutto dei combattimenti. Trovate il video in cima a questa notizia, buona visione!

Purtroppo, non è stata svelata la data d'uscita del gioco, che quindi resta ancora ignota. Come vi sembra? Il titolo si presenta come ve lo aspettavate?