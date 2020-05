Ghost of Tsushima: sistema di combattimento e meccaniche stealth

Nel corso della puntata di PlayStation State of Play dedicata a Ghost of Tsushima, Nate Fox di Sucker Punch è intervenuto per mostrarci i differenti modi con i quali potrete approcciarvi ai combattimenti nei panni di Jin Sakai.

Il protagonista è prima di tutto un Samurai, pertanto potrete decidere di approcciarvi ai nemici a testa alta, in una vera e propria situazione di stallo (standoff) in cui i contendenti si studiano l'un l'altro in attesa di compiere la prima mossa. Sull'isola di Tsushima, in ogni caso, i Mongoli sono ovunque, e spesso v'imbatterete in accampamenti strapieni di nemici che circondano Jin da ogni direzione. In queste fasi dovrete fare sfoggio di tutte le abilità del protagonista e tirare con l'arco con estrema precisione. Nel video possiamo osservare, tra le altre cose, che vengono messi a disposizione degli obiettivi opzionali, che Jin è capace di deviare le frecce con la spada, sfruttare il parry per aprire la difesa dei nemici e impugnare la sua lama in differenti posizioni (stances, come avviene in Nioh) per massimizzare i danni contro certe tipologie di avversari.

Jin, oltre ad essere un Samurai, è anche un Fantasma (ghost), pertanto è ampiamente in grado di agire di soppiatto. Sono numerose le meccaniche stealth a sua disposizione, e per descrivercele Nate Fox ci ha mostrato il protagonista in azione nel medesimo accampamento dove in precedenza s'era consumato il combattimento. In questi frangenti potrete distrarre i nemici lanciando degli oggetti (semplici pietre o anche dei fuochi artificiali), per poi raggiungerli di soppiatto alle spalle oppure piombargli addosso saltando dall'alto, concatenando all'occorrenza più uccisioni di seguito. Se la situazione precipita, potrete distrarre i nemici utilizzando delle bombe fumogene. Dopo un certo numero di uccisioni, i nemici rimanenti si daranno alla fuga. Nell'ultima parte di questa sezione del gameplay abbiamo inoltre appreso che Jin sarà in grado di utilizzare un rampino per superare ostacoli o raggiungere zone normalmente inaccessibili.

Trovate il video gameplay dedicato al combattimento e allo stealth in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate anche il video gameplay completo di Ghost of Tsushima della durata di ben 18 minuti. Prima di lasciarvi alla visione, ricordiamo che Ghost of Tsushima verrà pubblicato il 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.