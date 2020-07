Ghost of Tsushima: Sony annuncia il merchandise ufficiale, c'è anche un'action figure

Nel corso del tardo pomeriggio Sony ha annunciato sul blog ufficiale PlayStation l'arrivo di una serie di prodotti a tema Ghost of Tsushima in maniera simile a quanto fatto qualche settimana fa con The Last of Us Parte 2.

Tra i prodotti in arrivo nei negozi troviamo due diverse versioni del Funko Pop dedicato a Jin Sakai, il protagonista: una "standard" ed una con armatura e katana sporche di sangue. In vendita troveremo anche un artbook con le immagini ufficiali del gioco (49,99 dollari) e un bundle venduto a circa 40 dollari contenente la felpa e lo zaino con il logo dell'esclusiva PlayStation 4. Nell'articolo è anche stata resa nota la partnership tra Sony e ben due diverse aziende che si occupano di oggetti da collezione: Prime 1 e Good Smile Company. La prima metterà in vendita una statua del protagonista con in mano la sua maschera da demone, la seconda produrrà invece un'action figure della serie Figma sempre dedicata a Jin e ricca di articolazioni ed accessori. In entrambi i casi sono state pubblicate delle foto dei prototipi, dal momento che non è ancora disponibile del materiale che mostri quale sarà il loro aspetto definitivo.

Ad eccezione delle statue, di cui non si sa molto, pare che questi prodotti non siano destinati al mercato italiano ma solo negli Stati Uniti e pochi altri paesi. È probabile però che ci voglia solo del tempo prima che il merchandise ufficiale del gioco arrivi anche in Italia.

