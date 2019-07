Ghost of Tsushima per PS4: Sucker Punch continua a ricercare personale

Delle tante esclusive Sony in arrivo è probabile che Ghost of Tsushima finirà per uscire per ultima, visto che sembra che Sucker Punch sia ancora alla ricerca di personale per terminare lo sviluppo del videogame.

È infatti ancora attiva l'offerta di lavoro per un Senior Gameplay Animator di Ghost of Tsushima, di cui vi avevamo parlato ormai tre settimane fa, per cui evidentemente lo studio non è ancora al completo, e probabilmente si tratta di una delle ragioni per cui negli ultimi mesi gli aggiornamenti sullo sviluppo del gioco sono stati davvero pochi.

Anche perché un'altra offerta di lavoro, risalente però allo scorso mese di aprile, lasciava intendere che perfino la trama non fosse ancora stata completata, tanto che la figura ricercata, un narrative writer, si sarebbe occupata di gran parte della scrittura della storia.

Ciò nonostante, molte voci continuano a sostenere che Ghost of Tsushima arriverà su PS4 entro la prima metà del 2020. Una scommessa che, siamo sicuri, Sony farà di tutto per vincere.