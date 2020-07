Ghost of Tsushima: Sony pubblica un nuovo EP con i remix della colonna sonora ufficiale

In attesa di mettere le mani sul prossimo gioco di Sucker Punch, quattro famosi produttori di musica elettronica hanno remixato alcune tracce tratte dalla colonna sonora di Ghost of Tsushima. L'EP pubblicato da Sony si intitola Sound of the Storm - Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined.

L'EP, della durata complessiva di 18 minuti, mette insieme una serie di sonorità che a partire dalla colonna sonora di Ghost of Tsushima trasportano l'ascoltatore con frequenze Lo-Fi, Chill Out, Breaks, fino ad arrivare a sfumature più Techno. Gli autori dell'album sono Tycho, TOKiMONSTA, The Glitch Mob e Alessandro Cortini, ognuno con una traccia.

Tra i remix merita una nota particolare quello di "Ghost of Koduko" firmato da Tycho, con sonorità tipicamente fredde e ambient, in cui si riconosce il tono tipico dell'artista. La colonna sonora completa di Ghost of Tsushima uscirà invece il 17 luglio, in concomitanza con la pubblicazione del gioco.

Potete ascoltare Sound of the Storm - Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined su Spotify seguendo questo link. Intanto Sony ha confermato che Ghost of Tsushima sarà doppiato in italiano sin dal day One.