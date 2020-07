Ghost of Tsushima: i sottotitoli sono troppo piccoli, prime lamentele sui social

Il nuovo gioco di Sucker Punch uscirà venerdì 17 luglio su PS4 ma nella giornata di ieri è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni di Ghost of Tsushima, con tanto di prime polemiche sui social per quanto riguarda i sottotitoli.

Alcuni giocatori si stanno lamentando per la dimensione dei caratteri, apparentemente i testi a schermo sono troppo piccoli e richiedono uno sforzo non indifferente per essere letti correttamente da una certa distanza. Malvista anche l'idea di posizionare i dialoghi sulla banda nera inferiore anzichè sul bordo dell'immagine vera e propria, come visibile anche nell'immagine pubblicata in calce.

Difficile dire al momento se questo rappresenti effettivamente un problema oppure no, certo è che non è la prima volta che il pubblico si lamenta per la presenza di sottotitoli troppo piccoli, nel recente passato è capitato con The Outer Worlds di Obsidian, con lo studio che ha pubblicato poi una patch per risolvere il problema. Nel caso di Ghost of Tsushima accadrà lo stesso? Restiamo in attesa di chiarimenti. Per saperne di più sul nuovo progetto degli autori di inFAMOUS e Sly Cooper vi rimandiamo alla recensione di Ghost of Tsushima per PS4.