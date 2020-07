Ghost of Tsushima, lo Spettro conquista il Giappone: io gioco esaurito in molti store!

Se a livello internazionale il giudizio della critica su Ghost of Tsushima si è rivelato piuttosto divisivo, la nuova IP di Sucker Punch sembra invece aver conquistato i cuori dei cittadini del Sol Levante.

Se già Famitsu, noto magazine nipponico, aveva riservato un perfect score per Ghost of Tsushima, l'open world sembra essersi imposto con forza a livello commerciale. A confermarlo è la stessa divisione giapponese di PlayStation, tramite un comunicato apparso sui propri canali social. Tramite Twitter, in particolare, la compagnia si scusa per la carenza di copie fisiche, dichiarandosi consapevole del fatto che il gioco risulta attualmente esaurito in molteplici store. Per ovviare al problema, si comunica, si è provveduto ad avviare una produzione aggiuntiva di copie di Ghost of Tsushima, presto in arrivo. Parallelamente, si ricorda all'utenza giapponese che, come ovvio, il titolo può invece essere acquistato senza problemi su PlayStation Store, optando per una versione digitale del gioco.



L'esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Sucker Punch si conquista così un risultato particolarmente apprezzato proprio nel Paese che offre lo sfondo alle vicende narrate nel titolo. Quest'ultimo pone infatti il giocatore nei panni di Jin Sakai, giovane Samurai la cui patria, l'Isola di Tsushima, viene brutalmente occupata dall'esercito mongolo. Ispirato a vicende storiche risalenti al XIII secolo, Ghost of Tsushima racconta con piena libertà creativa il progressivo abbandono della Via del Guerriero da parte del protagonista, destinato a trasformarsi da Samurai in Spettro.