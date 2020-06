Ghost of Tsushima: la storia della Katana e delle abilità dei Samurai

Mancano ormai poco più di due settimane allo sbarco all'invasione mongola che colpirà l'isola di Tsushima sulle rive di PlayStation 4: il 17 luglio, la console Sony accoglierà infatti Ghost of Tsushima nel proprio catalogo.

Coloro che vorranno avventurarsi nel mondo di gioco, dovranno vestire i panni del giovane e impetuoso Jin Sakai, pronto ad abbandonare i dettami della Via del Guerriero e del codice di condotta Samurai pur di difendere la propria patria. Il ragazzo darà il via ad una sorta di crociata solitaria, che lo vedrà contrapporsi all'esercito occupante. Al suo fianco, il protagonista avrà la Sakai Storm, katana tramandata nella sua famiglia di generazione in generazione. Un cimelio carico di valore simbolico, di cui il giocatore dovrà apprendere ogni segreto per riuscire a emergere vittorioso dagli scontri che lo attendono in Ghost of Tsushima.



Di recente, il team di Sucker Punch ha illustrato un'ampia gamma di dettagli su quello che sarà lo stile di combattimento richiesto per sprigionare le origini della Katana e delle armi dei Samurai: la Redazione di Evereyeye ha dunque pensato di raccogliere tutte le informazioni disponibili in un pratico video. Come ormai d'abitudine, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: qualunque sia la modalità prescelta, vi auguriamo una buona visione!



In attesa dell'uscita delle recensioni di Ghost of Tsushima, ricordiamo che il gioco è atteso su PS4 a partire dal 17 luglio.