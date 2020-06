Ghost of Tsushima: gli stupendi poster di Takashi Okazaki, autore di Afro Samurai

Per realizzare Ghost of Tsushima, i ragazzi di Sucker Punch hanno fatto diversi viaggi, scattato migliaia di foto, letto numerosi approfondimenti e guardato un mucchio di film sull'argomento, lasciandosi conquistare dal lavoro di diversi artisti dei filoni del genere samurai.

Durante la lavorazione hanno anche avuto modo di lavorare con alcuni di quei pionieri, come Takashi Okazaki. L'autore di Afro Samurai ha contribuito a disegnare una piccola porzione del mondo di Ghost of Tsushima, al quale gli sviluppatori hanno voluto donare uno stile manga. Oggi, a poco più di un mese dal lancio, Okazaki ha omaggiato il gioco realizzando e condividendo con tutti i giocatori quattro opere inedite ispirate a Ghost of Tsushima.

Ogni opera raffigura un momento diverso della storia di Jin: le folate di vento che gli faranno da guida, le fiamme che ne distruggono la casa, la maschera che indossa nel diventare lo Spettro e la furia distruttrice che lo accompagna nella lotta contro i mongoli. A tal proposito, Okazaki ha dichiarato: "Amo realizzare prodotti che vedrei volentieri o dei quali io stesso sarei ammiratore. In sostanza, mi piace che la gente si appassioni a qualcosa grazie al mio lavoro. Anche prima di avere avuto l’opportunità di collaborare, Ghost of Tsushima era qualcosa che aveva già fatto breccia nel mio cuore. Adoro lo stile dei manga “Gekiga” e Ghost of Tsushima me ne ricorda molto le atmosfere. Ho preso ispirazione da questo e ho deciso di incorporarlo nel mio lavoro, che spero possa piacervi!".

Potete ammirarli tutti e quattro nella galleria in calce alla notizia. Qual è il vostro preferito? Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima verrà lanciato in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro il 17 luglio. Avete già visto l'ultimo trailer giapponese?