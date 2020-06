Ghost of Tsushima: Sucker Punch addolcisce l'attesa con 4 nuove concept art

Anche se state giocando a The Last of Us Part 2, non state più nella pelle per Ghost of Tsushima? All'uscita della seconda grande esclusiva per PlayStation 4 di quest'estate mancano ancora tre settimane, ma per fortuna i ragazzi di Sucker Punch si stanno impegnando per rendere l'attesa più piacevole.

Nelle scorse ore, lo studio di Bellevue ha deliziato tutti i suoi fan condividendo quattro concept art inedite di Ghost of Tsushima, impiegate dagli sviluppatori durante la lavorazione per definire il tono e l'aspetto di ambientazioni e personaggi. Abbiamo così modo di ammirare una minacciosa fortezza presidiata dai soldati invasori dell'esercito mongolo, ma anche un villaggio decisamente più accogliente. Possiamo poi vedere Jin Sakai ai piedi di una pagoda ricoperta di neve, che si staglia su un lago ghiacciato, e poi mentre scruta l'orizzonte in una delle praterie dell'isola di Tsushima. Trovate tutte e quattro le illustrazioni nella galleria in calce a questa notizia, qual è la vostra preferita?

Ghost of Tsushima verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro il prossimo 17 luglio, accompagnato da una day-one patch di oltre 7 GB. Nell'attesa, potete scoprire i segreti del combat system e dell'arte della katana nel nostro video speciale.