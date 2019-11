Ghost of Tsushima? Sucker Punch cerca Encounter Designer esperto in action e stealth

Sulle pagine del sito ufficiale della software house, Sucker Punch rende noto di essere in cerca di una nuova figura professionale: un Encounter Designer, in possesso di requisiti ben specifici.

Nella scheda descrittiva dedicata alla posizione aperta, possiamo infatti trovare richieste piuttosto precise da parte del team. L'Encounter Designer ideale presenta esperienza nel campo di giochi di genere action o stealth. Tra le responsabilità della figura professionale appare del resto il "realizzare encounters vari ed interessanti, con particolare focus particolare sullo stealth e il combattimento melee". Il candidato selezionato dovrà inoltre collaborare con systems e content designer per "bilanciare e ottimizzare gli encounters nel corso del gioco". Richiesto inoltre un impegno volto ad un costante innalzamento del livello qualitativo. Tra le caratteristiche particolarmente apprezzate da Sucker Punch, figurano precedenti esperienze di encounter design/giochi open world.



Nell'annuncio di lavoro non viene mai fatto esplicito riferimento a Ghost of Tsushima, anche se è possibile notate come nei "Fattori Bonus" figuri un alquanto peculiare "Felicissimo quando lavora con a stretto contatto con ninja in altre discipline". Tra le ultime notizie relative all'attesa produzione Sony ricordiamo la conferma dell'arrivo di Ghost of Tsushima su PlayStation 4. Recenti voci di corridoio hanno suggerito che il posticipo di The Last of Us parte 2 potrebbe aver causato un ritardo anche per Ghost of Tsushima.