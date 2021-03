Ghost of Tsushima: Sucker Punch entusiasta delle capacità dell'SSD di PS5

Nel corso della recente sessione Ask Me Anything (AMA) tenutasi in occasione della GDC 2021, Sucker Punch è tornata a discutere di Ghost of Tsushima svelando alcuni retroscena riguardanti il processo di sviluppo dell'apprezzato action-adventure open world.

Oltre ad aver dichiarato che il combat system è stato l'aspetto più complesso da integrare in Ghost of Tsushima, Brian Fleming ha parlato in modo entusiastico delle capacità dell'SSD di PlayStation 5, già testato dagli sviluppatori di Sucker Punch con la patch che permette al titolo di girare a 60fps su next-gen.

"È velocissimo!", è stata l'esclamazione di Fleming. "Anche l'idea di non caricare gli elementi che sono appena fuori dalla camera e, non appena il giocatore si gira, ricaricarli giusto in tempo, è ora qualcosa di possibile". Secondo il co-founder di Sucker Punch c'è ancora tanto da esplorare e sperimentare in questo campo, ma le prime sensazioni avute con la nuova tecnologia lo inducono a credere che sia in grado di "cambiare radicalmente il modo in cui vengono pensati i giochi".

Sucker Punch ha già svolto un ottimo lavoro nel ridurre al minimo i tempi di caricamento di Ghost of Tsushima persino su PlayStation 4, e la casa di sviluppo si è detta sorpresa per tutti gli apprezzamenti ricevuti in questo senso da parte dei giocatori.

A seguito dell'immenso successo del primo capitolo, un seguito della serie sembra abbastanza scontato, e stando a diversi annunci di lavoro pubblicati dalla software house, sembrerebbe che Sucker Punch stia lavorando a Ghost of Tsushima 2 per PlayStation 5. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se potremo tornare a visitare il Giappone feudale in salsa next-gen.