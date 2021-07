Ghost of Tsushima Director's Cut: Sucker Punch su longevità e grandezza dell'Isola di Iki

In una doppia intervista concessa a PushSquare e Press-Start da Nate Fox e Patrick Downs, i due esponenti di Sucker Punch hanno fornito delle importanti precisazioni sulle dimensioni della mappa di Iki e sulla longevità della storia da vivere nel nuovo scenario di Ghost of Tsushima Director's Cut.

La prima indicazione sui contenuti dell'espansione narrativa e contenutistica di Ghost of Tsushima la offre il Direttore Creativo Nate Fox rivolgendosi direttamente agli appassionati per spiegare loro che "se avete familiarità con Ghost of Tsushima, l'isola di Iki vi sembrerà essere all'incirca delle stesse dimensioni del primo atto della campagna principale, Izuhara. L'esplorazione dell'isola di Iki darà modo di accedere a una storia grande e densa di contenuti, con molti paesaggi e segreti da scoprire".

Alle parole di Fox si aggiungono poi le precisazioni di Downs: il Senior Staff Writer di Sucker Punch sottolinea infatti come "le dimensioni dell'isola di Iki saranno analoghe a quelle del primo atto del gioco principale, e con esse anche l'ampiezza e la profondità dei contenuti accessibili. Quindi sì, se sei un fan di Ghost of Tsushima e pensi alla prima regione di Izuhara, allora puoi già farti un'idea della varietà, della profondità e ovviamente anche della longevità dei contenuti a cui potrai accedere sull'isola di Iki".

Cosa ne pensate di queste dichiarazione e delle loro implicazioni sulla longevità teorica o sulla ricchezza di contenuti da fruire esplorando l'isola di Iki? In attesa di leggere i vostri commenti, ricordiamo a chi ci segue che Ghost of Tsushima Director's Cut è previsto al lancio per il 20 agosto su PS4 e PlayStation 5.