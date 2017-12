Ghost of Tsushima: Sucker Punch ci mostra le ambientazioni del gioco con nuovi concept art

Nel corso delle ultime ore,ha pubblicato un post su Twitter tramite cui ha diffuso i nuovi concept art dell'intrigante, nuova IP della software house presentata alla Paris Games Week 2017.

Le immagini, mostrate per la prima volta al panel dedicato al gioco tenuto durante la PlayStation Experience 2017, mettono in piena luce le affascinanti ambientazioni del gioco. Le avventure di Ghost of Tsushima prendono luogo nel Giappone feudale, più precisamente nell'anno 1274, quando l'invasione mongola raggiunge - per l'appunto - la città di Tsushima. Per ricostruire accuratamente gli avvenimenti e conferire al gioco lo spirito e le atmosfere di quell'epoca, Sucker Punch ha inviato due squadre interne a Tsushima per effettuare delle ricerche in loco.

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Ghost of Tsushima è atteso in esclusiva su PlayStation 4, sfortunatamente ancora senza una finestra di lancio. Sul nuovo gioco di Sucker Punch si è espresso Shuhei Yoshida, presidente di Sony Worldwide Studios.