Ghost of Tsushima: Sucker Punch alla ricerca di un Narrative Writer

Insieme a Death Stranding e The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima è sicuramente tra i prodotti più attesi dalla Community videoludica attiva su Playstation 4.

Da un annuncio di lavoro apparso in data 29 marzo 2019 nella sezione "Jobs" del sito ufficiale di Sucker Punch, Software House già nota per, tra gli altri, la realizzazione di inFAMOUS, apprendiamo che il team è in cerca di un Narrative Writer che collabori proprio alla realizzazione del gioco. All'interno della scheda dedicata alla posizione lavorativa, possiamo infatti leggere: "Sucker Punch sta cercando un Narrative Writer che aiuti a creare contenuti narrativi coinvolgenti per il nostro prossimo progetto, Ghost of Tsushima". Tra le responsabilità previste per questa figura professionale troviamo lo "Scrivere dialoghi di alta qualità entro strette scadenze per un diverso cast di personaggi che vivono nel mondo del Giappone del XIII secolo" e il collaborare per la scrittura di "missioni per un gioco open-world".

Nel corso del novembre 2019, il Direttore Creativo del progetto ha discusso del processo di sviluppo di Ghost of Tsushima, ma ancora mancano indicazioni in merito ad una data di pubblicazione precisa. Per ingannare l'attesa, segnaliamo che è possibile farsi una prima idea delle caratteristiche del nuovo progetto di Sucker Punch grazie alla nostra anteprima di Ghost of Tsushima, disponibile sulle pagine di Everyeye.