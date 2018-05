Ghost of Tsushima: Sucker Punch si prepara per l'E3 di Los Angeles

Manca poco all'E3 di Los Angeles e Sucker Punch si prepara all'evento con un Tweet accompagnato da una foto scattata negli studi del motion capture di Ghost of Tsushima, il nuovo progetto degli autori di inFamous.

Purtroppo lo studio non ha diffuso alcun dettaglio ma i tag #E3 e #GhostOfTsushima confermano come il team sia pronto per la presentazione del gioco: Ghost of Tsushima sarà uno dei Fantastici 4 di PlayStation per l'E3 2018 insieme a Spider-Man, Death Stranding e The Last of Us 2.

Durante lo Showcase Sony, in programma per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino (ora italiana) ne sapremo certamente di più su questo action adventure a base di Samurai e Katane. Ghost of Tsushima è ancora privo di una finestra di lancio, non sappiamo se il publisher voglia lanciare il gioco per la stagione natalizia del 2019 o se il progetto targato Sucker Punch arriverà ne 2019, lo scopriremo tra due settimane.